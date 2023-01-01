Cats Love Cake

Cat Loves Cake — это игра на ловкость, в которой вам нужно перебрасывать кошку по уровню, не сталкиваясь ни с какими препятствиями. Разблокируйте все больше и больше игровых животных по мере прохождения уровней. Если вы потерпите неудачу пару раз, уровень покажет вам идеальный маршрут. Сможете ли вы пройти все уровни и разблокировать всех игровых персонажей? Движение — клавиши со стрелками. Игра Cat Loves Cake была создана компанией DoubleDutch Games. Это их вторая игра на Poki после Pogo Penguin.

Веб-сайт: poki.com

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