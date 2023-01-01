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Puffy Cat 2

Puffy Cat 2

poki.com

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Puffy Cat 2 — продолжение 2D-игры-головоломки, созданной Indiesoft. Ваш любимый друг-кошка вернулся! На этот раз в совершенно новом египетском стиле. Лопните все воздушные шары на уровне, убирая платформы, но убедитесь, что вы правильно рассчитали время. Появился потрясающий новый магазин, где вы можете разблокировать возможности персонализации для своей кошки. И да, кошку можно погладить! Найдите счастливый саркофаг или секретные гробницы, чтобы получить еще больше предметов, которые можно открыть. У тебя даже есть великие способности призыва. Если вы застряли, позвольте божьим коровкам сделать всю работу. Сможете ли вы пройти каждый уровень? Устраните препятствие — коснитесь пальцем или щелкните левой кнопкой мыши. Puffy Cat 2 создана Indiesoft, компанией по разработке игр, базирующейся в Беларуси. Это их третья игра на Poki после Puffy Cat и Mahjong Cards!

Веб-сайт: poki.com

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