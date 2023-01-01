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Cat Clicker RE

Cat Clicker RE

poki.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cat Clicker RE — это игра-кликер, в которой вам нужно нажимать на свою кошку, чтобы получить кошачьи очки! Покупка улучшений для вашей кошки увеличит количество кликов, которые вы делаете, например, молока, кошачьей мяты или мыши, с которой можно играть! Используя Cat Sacrifice, вы открываете больше улучшений и новых крутых аксессуаров для своего пушистого друга, например солнцезащитные очки или красивую шляпу! Сможешь ли ты превратить своего котенка в самого крутого кота в округе?

Веб-сайт: poki.com

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