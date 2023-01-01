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Rock Paper Clicker

Rock Paper Clicker

poki.com

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Rock Paper Clicker — это игра-кликер, которая поднимает классическую игру «камень-ножницы-бумага» на новый уровень. В этой игре вы не ограничены только несколькими камнями и предметами универмага. Вместо этого вы имеете дело с водой, огнем, воздухом, губками, людьми, оружием, волками, а если вы играете достаточно долго, вас ждут еще более занимательные сюрпризы! Играть очень легко: просто нажмите на предмет или предмет из списка, который превзойдет текущий на экране. Наденьте шляпу мышления и попытайтесь представить себе, как эти материи и объекты могут взаимодействовать друг с другом. Хватит ли у вас мастерства, чтобы пройти Rock Paper Clicker? Уничтожьте заданный предмет на экране, выбрав другой, который превосходит его. Например: Камень побеждает ножницы. Ножницы побеждают бумагу.Выберите элемент — щелкните левой кнопкой мыши. Rock Paper Clicker был разработан Codebolt, командой разработчиков игр в США. Это их первая игра на Poki! В Rock Paper Clicker можно играть на рабочем столе. Вы можете играть в Rock Paper Clicker бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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