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String Theory Remastered

String Theory Remastered

poki.com

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String Theory — это игра-головоломка, в которой вам нужно использовать веревки, чтобы направлять мяч или квадрат в нужные места. Существуют разные струны, которые движутся по-разному. Желтую веревку можно свободно перемещать, она отлично подходит для подхвата предметов и перемещения их в другое место. Красная веревка прочная, и ее можно использовать, чтобы заблокировать путь или ударить по предмету, например клюшке для гольфа. Синюю веревку можно использовать для подбрасывания предметов. Однако будьте осторожны: синяя веревка может порваться! В игре приятная предыстория и крутой сюжет, рассказанный рассказчиками. Чтобы пройти игру, вам нужно пройти 19 уровней. Сможете ли вы победить теорию струн? Перемещайте струны, щелкая по ним мышкой. Держите мышь и перемещайте струны. Застрявший? В правом верхнем углу есть кнопка сброса. Теорию струн создал Лукас Донкерс. Это его первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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