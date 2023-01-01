WebCatalog
Doctor Acorn 2

Doctor Acorn 2

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Doctor Acorn 2 в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Doctor Acorn 2 — это игра на ловкость, созданная Mini Duck Games. Помогите доктору Желуду найти налобный фонарь, чтобы он мог лечить своих пациентов-белок! Доктор Желудь не может передвигаться самостоятельно, поэтому вам придется ему помочь. Каждый уровень содержит ряд объектов, таких как вентиляторы и пружинные подушки, которые помогают доктору Желуду двигаться. Остерегайтесь препятствий, таких как шипы, бородавочники, взрывающиеся курицы и осы-убийцы! Не торопитесь и тщательно планируйте свои действия, если хотите получить все 3 звезды! Включайте и выключайте вентиляторы, чтобы доктор Желудь катался по комнате. Нажмите на облака, чтобы сделать их сплошными. Нажмите на уток несколько раз, чтобы они лопнули. Попытайтесь схватить все три звезды и сбежать через желтый портал. Взаимодействуйте. Нажмите или коснитесь объекта, чтобы взаимодействовать с ним. «Доктор Желудь 2» был создан Mini Duck Games. Играйте в другие казуальные игры Poki: Doctor Teeth, Street Ball Jam и Rabbit Samurai.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Doctor Acorn 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

Rabbit Samurai 2

Rabbit Samurai 2

poki.com

Icy Purple Head 2

Icy Purple Head 2

poki.com

Doctor Teeth 2

Doctor Teeth 2

poki.com

Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

Graffiti Time

Graffiti Time

poki.com

Boss Level Shootout

Boss Level Shootout

poki.com

Street Ball Jam

Street Ball Jam

poki.com

Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

Duck Life: Battle

Duck Life: Battle

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности