Doctor Acorn 2 — это игра на ловкость, созданная Mini Duck Games. Помогите доктору Желуду найти налобный фонарь, чтобы он мог лечить своих пациентов-белок! Доктор Желудь не может передвигаться самостоятельно, поэтому вам придется ему помочь. Каждый уровень содержит ряд объектов, таких как вентиляторы и пружинные подушки, которые помогают доктору Желуду двигаться. Остерегайтесь препятствий, таких как шипы, бородавочники, взрывающиеся курицы и осы-убийцы! Не торопитесь и тщательно планируйте свои действия, если хотите получить все 3 звезды! Включайте и выключайте вентиляторы, чтобы доктор Желудь катался по комнате. Нажмите на облака, чтобы сделать их сплошными. Нажмите на уток несколько раз, чтобы они лопнули. Попытайтесь схватить все три звезды и сбежать через желтый портал. Взаимодействуйте. Нажмите или коснитесь объекта, чтобы взаимодействовать с ним. «Доктор Желудь 2» был создан Mini Duck Games. Играйте в другие казуальные игры Poki: Doctor Teeth, Street Ball Jam и Rabbit Samurai.

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