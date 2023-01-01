Fox Adventurer — это игра-платформер, созданная Mini Duck Games. Помогите мистеру Фоксу собрать все драгоценные камни в волшебном лесу! Мистер Фокс всегда идет в одном направлении, пока не упирается в стену, и в этом случае он разворачивается и продолжает идти. Учитывая это, отправляйтесь в лес и начните собирать! Прыгайте, чтобы избежать призраков, шипов и врагов, переключаясь между днем ​​и ночью, чтобы открыть скрытые пути. Вы даже можете клонировать себя, чтобы добраться до более высоких мест, когда застряли! Готовы ли вы к волшебному приключению, как никто другой? Перейти - VПереключиться между днем ​​и ночью - ZClone - CRУдалить копию - XFox Adventurer был создан Mini Duck Games. Играйте в другие казуальные игры Poki: Street Ball Jam, Rabbit Samurai, Doctor-Acorn, Penalty Superstar и Doctor Teeth.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fox Adventurer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.