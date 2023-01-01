Boss Level Shootout — это аркадная игра, в которой вы — молодой игрок по имени Билли, которого затягивает ретро-консоль, и ваша цель — победить каждого босса в игре. У каждого босса разные способности и индивидуальность, поэтому вам необходимо изучить их движения, прежде чем атаковать их. Есть 10 различных уровней и 10 различных испытаний с боссами. После каждой успешной победы над боссом вы можете зарабатывать и тратить монеты на улучшение своих навыков и оружия. Обязательно бегите быстро, чтобы уклоняться от атак противника. Хватит ли у вас силы и ловкости, чтобы пройти все 10 уровней в Boss Level Shootout? Движение — WAD или клавиши со стрелками. Стрельба — Z или KEnter — Enter (возврат). Boss Level Shootout был создан Mini Duck Games. Играйте в другие их игры на Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai и Street Ball Jam. Вы можете играть в Boss Level Shootout бесплатно на Poki. В Boss Level Shootout можно играть бесплатно. на вашем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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