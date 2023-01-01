Jumphobia — это платформер, в котором вы автоматически прыгаете, столкнувшись с краем. В игре более 250 комнат, расположенных на 25 уровнях. Если вы можете пройти полную игру, есть отличный конструктор уровней, в котором вы можете создавать свои собственные уровни и загружать их, чтобы в них могли играть другие игроки! В игре есть несколько хитроумных головоломок и платформеров, поэтому каждый уровень кажется новым. Сможете ли вы пройти каждый уровень? Или вы начнете создавать свои собственные уровни для сообщества? Двигаться — стрелка вверх Сбросить последнюю контрольную точку — нажать R Сбросить комнату — удерживать R Стрелять — z Сменить оружие — xJumphobia была создана Wix Games. Wix Games известна серией Duck Life и такими играми, как Ant Art Tycoon!

Веб-сайт: poki.com

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