Jellymoji — это игра-головоломка, в которой вам нужно стрелять в смайлы, чтобы соединить их с другими! Jellymoji была создана Wix Games. Обязательно соединяйте правильные смайлы вместе, и они взорвутся! Играйте на самых разных уровнях с возрастающей сложностью. Разгадывайте головоломки и прокладывайте себе путь через все уровни, чтобы стать лучшим игроком в Jellymoji в сети! Управление: Кликните — стреляйте О создателе: Jellymoji был создан Wix Games.

Веб-сайт: poki.com

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