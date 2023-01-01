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Puzzle Path

Puzzle Path

poki.com

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Puzzle Path – это хорошая игра-головоломка, в которой вам нужно правильно рассекать местность, чтобы продолжить движение! Возьмите ножницы и сделайте надрез, соответствующий яме в земле. Для решения некоторых головоломок требуется несколько головоломок. Проезжайте все уровни и станьте лучшим игроком в Puzzle Path! Вырезать - щелчок мышьюPuzzle Path был создан KasSanity. Другие игры KasSanity — Twirl, Color Crash и Spin Escape!

Веб-сайт: poki.com

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