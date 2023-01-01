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Cheap Golf

Cheap Golf

poki.com

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Думаете, у вас есть все необходимое, чтобы попасть в дыру? Это будет не так просто, как вы думаете, в Cheap Golf, ретро-игре-головоломке о гольфе с множеством уровней для исследования. Ваш ИИ-бот-хозяин Сьюзен будет вести вас с уровня на уровень, а головоломки будут становиться все сложнее! Мышь — нажмите и перетащите, чтобы стрелять Обратите внимание на номинал каждой лунки! Угол решает все! Найдите время, чтобы сделать удары под углом, чтобы пройти уровень за как можно меньшее количество «взмахов». Cheap Golf создан компанией Pixeljam, которая с 2005 года занимается созданием игр в стиле низкого разрешения. Они также являются создателями популярного хита Dino Run.

Веб-сайт: poki.com

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