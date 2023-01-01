100% Golf — это спортивная игра, которая придаёт новый вид классическому гольфу, заменяя результаты процентами. Вы начинаете каждый уровень со 100% мощностью, и каждый ход уменьшает это число, соответствующее силе ваших выстрелов. Ваша цель — пройти каждый уровень с как можно большим количеством оставшейся силы, потому что достижение 0% приведет к проигрышу раунда. В общей сложности есть 27 лунок для тренировок, а также бесконечный режим, позволяющий получить максимум удовольствия после завершения основной кампании. 100% Golf — это игра в гольф, которую вы так долго ждали, стопроцентная гарантия! Удерживайте левую кнопку мыши (или палец) и цельтесь в лунку, прежде чем отпустить ее. 100% Golf создан Александром Йоханссоном, разработчик игр из Великобритании. Он является создателем уникального платформера Narcissus. Вам стоит попробовать это на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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