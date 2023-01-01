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Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

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Papercraft Wars — это аркадная игра, в которой вам нужно поворачивать и наклонять свой выстрел, чтобы победить врага до того, как он победит вас! Проверьте свои навыки прицеливания в этом картонно-бумажном мире. Присоединяйтесь, бросьте вызов своим друзьям в бою 1 на 1 или играйте в одиночку и посмотрите, как далеко вы сможете зайти в бесконечном режиме! Эти цели не будут знать, что их поразило. Нажмите и удерживайте клавишу A / левую кнопку мыши, чтобы выстрелить. В режиме для двух игроков красный игрок должен нажать клавишу L! Papercraft Wars создана AVIX Games. Посмотрите другие их игры на Poki: , , , , , , , , , и

Веб-сайт: poki.com

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