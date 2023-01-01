ShootZ — это 3D-игра-стрелялка, созданная No Power-up. Станьте хитрым снайпером в красочной вселенной и быстро расстреливайте все цели, одного врага за другим. Но не позволяйте быстрому темпу ShootZ обмануть вас: концентрация и тщательное прицеливание так же важны, как и количество оставшихся у вас пуль. Ваши очки рассчитываются на основе того, насколько эффективны ваши снайперские навыки. Обязательно обратите внимание на специальные сценарии, в которых вы можете уничтожить двух противников за один выстрел. Готовы ли вы к самой захватывающей стрелялке года? Цель — (удерживать) Левая кнопка мыши Стрелять — (отпустить) Левая кнопка мыши ShootZ был создан компанией NoPowerup. Играйте в другие их игры на Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon и Traffic Rush!

Веб-сайт: poki.com

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