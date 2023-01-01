Survival Builder — это игра-симулятор, в которой вам предстоит выжить на необитаемом острове, построив все с нуля. Начните с простого примитивного бамбука и продвигайтесь к самому безупречному дому, который только можно себе представить. Нанимайте рабочих и выполняйте различные задания: от изготовления кирпича и лесорубов до более сложных задач, таких как строительство домов. Вы полностью контролируете процесс управления процессом, чтобы оптимизировать рабочий процесс вашего племени и построить дома как можно лучше. Накапливайте монеты, получайте награды и завершайте строительство бамбуковых домов в каждом раунде, чтобы разблокировать более захватывающие дома выживания с удивительными функциями, такими как колодец, бассейн и так далее! Так что хватайте свои инструменты и присоединяйтесь к веселью! Нажмите или щелкните левой кнопкой мыши по участку земли, объекту или рабочему, чтобы взаимодействовать с ним. Survival Builder создан NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие забавные игры-кликеры и управление в режиме ожидания на Poki: Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush!

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