RotateZ — это игра-симулятор, в которой вы добавляете и вращаете плитки с узором, открывая различные законченные изображения. На каждом уровне вам предстоит столкнуться с другим шаблоном, и вам предстоит пройти более десятков уровней разной сложности! Сначала изучите узоры и углы, а затем начните размещать и вращать плитки. Вы можете перетащить плитку в соответствующий слот. Чтобы повернуть его, вы можете щелкнуть или нажать на него один раз. Если ваша текущая расстановка совпадает, игровая область будет выделена. Это покажет, находитесь ли вы на правильном пути. Поэтому убедитесь, что весь холст выделен, чтобы пройти уровень. Не забудьте поделиться RotateZ со своими друзьями и посмотреть, кто быстрее завершит игру! Перетащите плитку в соответствующий слот. Нажмите или щелкните, чтобы повернуть его. RotateZ создан NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие забавные игры-кликеры и управление в режиме ожидания на Poki: SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic. Спешите! Вы можете играть в RotateZ бесплатно на Poki. В RotateZ пока можно играть только на вашем компьютере.

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