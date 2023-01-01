WebCatalog
RotateZ

RotateZ

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для RotateZ в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

RotateZ — это игра-симулятор, в которой вы добавляете и вращаете плитки с узором, открывая различные законченные изображения. На каждом уровне вам предстоит столкнуться с другим шаблоном, и вам предстоит пройти более десятков уровней разной сложности! Сначала изучите узоры и углы, а затем начните размещать и вращать плитки. Вы можете перетащить плитку в соответствующий слот. Чтобы повернуть его, вы можете щелкнуть или нажать на него один раз. Если ваша текущая расстановка совпадает, игровая область будет выделена. Это покажет, находитесь ли вы на правильном пути. Поэтому убедитесь, что весь холст выделен, чтобы пройти уровень. Не забудьте поделиться RotateZ со своими друзьями и посмотреть, кто быстрее завершит игру! Перетащите плитку в соответствующий слот. Нажмите или щелкните, чтобы повернуть его. RotateZ создан NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие забавные игры-кликеры и управление в режиме ожидания на Poki: SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic. Спешите! Вы можете играть в RotateZ бесплатно на Poki. В RotateZ пока можно играть только на вашем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RotateZ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

FlowZ

FlowZ

poki.com

Idle Light City

Idle Light City

poki.com

Idle Lumber Inc

Idle Lumber Inc

poki.com

Idle Gang

Idle Gang

poki.com

SlashZ

SlashZ

poki.com

Horse Shoeing

Horse Shoeing

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Idle Success

Idle Success

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Traffic Rush!

Traffic Rush!

poki.com

Survival Builder

Survival Builder

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности