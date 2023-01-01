Merge Battle — это игра со слиянием в режиме ожидания, созданная NoPowerup. Комбинируйте оружие в своем арсенале, побеждайте монстров и боссов и спасите мир! Объединяйте одинаковое оружие, чтобы получить более новое и мощное оружие. Вы можете нажимать на экран несколько раз, чтобы быстрее получить новое оружие. Вас ждут 36 видов оружия, разнообразные враги, мощные усилители, сундуки с сокровищами и другие сюрпризы. Идите вперед и спасите мир от вторжения монстров, всего лишь подняв палец! Нажимайте на экран несколько раз, чтобы получить новое оружие. Перетащите оружие и поместите его на идентичное, чтобы создать более мощное оружие. Merge Battle была создана NoPowerup. Играйте в другие их игры на Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, ShootZ и Traffic Rush!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Merge Battle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.