Idle Gang — это 3D-игра-симулятор бездействия, в которой вы управляете собственной бандитской империей в оживленном городе. У многих владельцев бизнеса возникают проблемы с угрозами гангстерам, и им нужны ваши навыки, чтобы защитить их. Победите приспешников и получите контроль над территорией, а затем улучшайте ее различными способами, чтобы увеличить свой заработок. Улучшайте своих бойцов, чтобы стать сильнее, модернизируйте и автоматизируйте здания, чтобы заработать больше денег, и делайте это, пока не разбогатеете! Не забудьте проверить бонусы и сюрпризы, скрывающиеся за углами, поскольку они могут дать вам денежное вознаграждение и даже помощь от гигантских сверхчеловеческих героев. Idle Gang сочетает в себе управление городом и динамичные файтинги в увлекательной упаковке. Поделитесь им с друзьями, чтобы узнать, кто сможет построить крупнейшую бандитскую империю. Нажмите на здание, чтобы открыть меню улучшений. Нажмите кнопку «Бой», чтобы начать бой. Вы сможете взять под свой контроль здание, как только победите там всех своих соперников. Idle Gang создана NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие забавные игры-кликеры и управление в режиме ожидания на Poki: Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush! Вы можете играть в Idle Gang бесплатно на Poki.Idle Gang пока можно играть только на компьютере.

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