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Idle Light City

Idle Light City

poki.com

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Idle Light City — это игра в жанре менеджмент, созданная NoPowerup. Помогите городу, окутанному тьмой, вновь обрести свет. Управляйте фабрикой по производству лампочек и производите как можно больше лампочек, чтобы осветить город. Начните с одного здания и продолжайте открывать новые здания и освещать их, чтобы заработать деньги. Увеличьте свой заработок с помощью бонусов, приобретайте улучшения, быстрее производите лампочки и расширяйте город. Свободно взаимодействуйте с игрой, когда у вас есть время, чтобы ускорить производство лампочек. Или позвольте городу действовать самостоятельно, наблюдая, как он медленно обретает свет. Обязательно пообщайтесь с милыми жителями города и станьте их спасителем. Есть ли у вас возможность осветить целый город? Нажмите или коснитесь пустого слота или здания, чтобы выбрать его. Следуйте инструкциям на экране, чтобы поместить устройство в слот. Кроме того, обратите внимание на несколько вариантов строительства во всплывающих окнах. Idle Light City был создан NoPowerup. Играйте в другие их игры в режиме ожидания на Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon, Idle Success, Idle Lumber Inc, ShootZ, Merge Battle и Traffic Rush!

Веб-сайт: poki.com

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