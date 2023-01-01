SlashZ — это игра-симулятор резки, в которой вам предстоит вырезать различные предметы домашнего обихода под разными углами. Сделайте площадь поверхности как можно меньшей, не порезав при этом невинных жуков. Постарайтесь разместить их в одной и той же области, когда вы режете объект. На каждом уровне вам предстоит столкнуться с другим объектом, и вам предстоит пройти более ста уровней разной сложности! Начните с гостиной с предметами домашнего обихода и постепенно продвигайтесь к продвинутым уровням, таким как угол улицы и даже продавцы еды! Обратите внимание на бонусные цели, такие как летающие жуки, ударные комбинации и идеальные удары, поскольку они помогут вам набрать больше очков. Поделитесь SlashZ с друзьями и посмотрите, у кого рука самая твердая! Коснитесь или щелкните, а затем проведите пальцем, как будто вы режете что-то ножницами. Делайте это до тех пор, пока вы не сократите кусок головоломки со всеми жуками в одну половину. SlashZ создан NoPowerup, компанией по разработке игр, базирующейся во Вьетнаме. Играйте в другие веселые игры-кликеры и управление в режиме ожидания на Poki: RotateZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush! Вы можете играть в SlashZ бесплатно на Poki. В SlashZ пока можно играть только на вашем компьютере.

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