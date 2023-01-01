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Idle Lumber Inc

Idle Lumber Inc

poki.com

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Idle Lumber Inc. — это игра-симулятор управления, созданная NoPowerup. В этой игре вы сможете построить свою собственную лесную империю и стать лесным магнатом! Начните с малого: запустите лесопилку и наймите рабочих. Вы можете расширить свою фабрику, улучшая инструменты, сотрудников и менеджеров. Собирайте экологически чистый урожай деревьев, нанимая саженцев деревьев, приобретайте больше земель для выращивания лесов. Обучите своих лесорубов стать квалифицированными рабочими, чтобы они могли заготавливать бревна еще эффективнее. Проводите маркетинговые кампании для привлечения новых клиентов, эффективно обрабатывайте заказы, чтобы получать максимальную прибыль. В Idle Lumber Inc. вы можете сделать множество вещей, чтобы построить крупнейшую лесную империю. Идите вперед и окунитесь в игру лесного магната номер один! Нажмите или щелкните левой кнопкой мыши по участку земли, объекту или рабочему, чтобы взаимодействовать с ним. Idle Lumber Inc. создана NoPowerup. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush!

Веб-сайт: poki.com

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