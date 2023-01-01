Idle Tree City — это игра-симулятор, созданная NoPowerup. В этой игре в жанре управления в режиме ожидания вы должны помочь милым деревьям построить красивые деревянные дома. Зарабатывайте деньги, покупайте улучшения, быстрее выращивайте деревья и постройте совершенно новый деревянный город! Сможете ли вы построить самый зеленый город на деревьях, который когда-либо видел мир? Нажмите или щелкните левой кнопкой мыши по участку земли, объекту или рабочему, чтобы взаимодействовать с ним. Нажмите на пустую плитку, чтобы посадить дерево. Idle Tree City создан NoPowerup. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ и Traffic Rush!

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