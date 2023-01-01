Horse Shoeing — это игра-симулятор, разработанная No Power-up. В этой игре вы являетесь владельцем конюшни, и ваша задача — сделать так, чтобы ваши лошадиные спутники чувствовали себя хорошо и были активными. Подковка лошадей геймифизирует жизнь в сарае, предлагая огромное количество мини-игр, в которых вы чистите и подковываете копыта лошадей, расчесываете им волосы, катаетесь с ними, играете с ними и многое другое! Удерживайте левую кнопку мыши или палец. в соответствии с инструкциями на экране для завершения мини-игр. Подковка создана компанией NoPowerup. Играйте в другие их игры на Poki: Traffic Rush!, Idle Digging Tycoon и ShootZ.

Веб-сайт: poki.com

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