Sniper Code 2 — это игра-головоломка, в которой вы стреляете по врагам и выполняете различные задания на расстоянии, используя снайперскую винтовку. Вас ждет множество сложных уровней с творческими миссиями, где вы будете не просто расстреливать людей, но и участвовать в тактических миссиях. Иногда достаточно лишь расстрелять лампы и предметы вокруг, чтобы разрешить ситуацию без кровопролития. Кроме того, используйте свои патроны творчески, чтобы не остаться без боеприпасов в середине миссии. В этой игре ваша точность имеет большое значение, как и ваша способность скрытности. Не забывайте тратить заработанные в магазине деньги на улучшение своих навыков. Сможете ли вы выполнить каждую миссию в Sniper Code 2? Стрельба — левая кнопка мыши. Sniper Code 2 был создан Softlitude. На Poki есть и другие занимательные игры на ловкость: Neon Car Maze и The Sniper Code. Вы можете играть в Sniper Code 2 бесплатно на Poki. В Sniper Code 2 можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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