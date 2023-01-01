WebCatalog
Sniper Code 2

Sniper Code 2

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sniper Code 2 в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Sniper Code 2 — это игра-головоломка, в которой вы стреляете по врагам и выполняете различные задания на расстоянии, используя снайперскую винтовку. Вас ждет множество сложных уровней с творческими миссиями, где вы будете не просто расстреливать людей, но и участвовать в тактических миссиях. Иногда достаточно лишь расстрелять лампы и предметы вокруг, чтобы разрешить ситуацию без кровопролития. Кроме того, используйте свои патроны творчески, чтобы не остаться без боеприпасов в середине миссии. В этой игре ваша точность имеет большое значение, как и ваша способность скрытности. Не забывайте тратить заработанные в магазине деньги на улучшение своих навыков. Сможете ли вы выполнить каждую миссию в Sniper Code 2? Стрельба — левая кнопка мыши. Sniper Code 2 был создан Softlitude. На Poki есть и другие занимательные игры на ловкость: Neon Car Maze и The Sniper Code. Вы можете играть в Sniper Code 2 бесплатно на Poki. В Sniper Code 2 можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sniper Code 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Sniper Code

The Sniper Code

poki.com

Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

Nightpoint.io

Nightpoint.io

poki.com

Gun Fu: Stickman 2

Gun Fu: Stickman 2

poki.com

Laborer 2

Laborer 2

poki.com

ShootZ

ShootZ

poki.com

Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

poki.com

Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs

poki.com

BuildNow GG

BuildNow GG

crazygames.com

Rooftop Snipers

Rooftop Snipers

poki.com

Sniper Clash 3D

Sniper Clash 3D

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности