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BuildNow GG

BuildNow GG

crazygames.com

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BuildNow GG — это онлайн-игра в жанре «строй и стреляй» с различными игровыми режимами, оружием и картами. Развивайте и оттачивайте свои навыки в автономном режиме обучения. BuildNow GG — это часть развивающегося жанра онлайн-игр, сочетающего в себе тактическое строительство и шутер от третьего лица. Стройте, стреляйте и веселитесь В игре вы как можно быстрее строите пандусы, рытья и стены, сражаясь с другим противником. Для новых игроков тренировка прицеливания — отличный способ изучить основные элементы управления. Игра онлайн, но вы также можете начать приватный матч с друзьями в режиме вечеринки. В приватной игре можно принять до 6–12 игроков. Освойте свое оружие Оружие соответствует стандартному оснащению, которое вы ожидаете от стрелялки, и вы можете переключаться между ним во время боя. В комплект поставки входят пистолет, штурмовая винтовка, снайперская винтовка, дробовик и кирка. Настройте свой профиль BuildNow GG предлагает широкие возможности настройки. Вы можете настроить качество изображения, ограничение FPS, HDR и многое другое в настройках графики. Опции также включают полную настройку HUD, чтобы вы могли создать идеальный профиль для стрельбы и строительства.

Веб-сайт: battlelab-games.github.io

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