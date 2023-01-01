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Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

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Rooftop Snipers 2 — это онлайн-игра-стрелялка, созданная компанией New Eich Games и выпущенная в 2019 году. Цель — продемонстрировать свои снайперские навыки, чтобы оставаться на крыше. В Rooftop Snipers 2 можно играть вдвоем. Вы также можете настроить свою игровую арену для идеального матча. Разблокируйте больше персонажей, чтобы участвовать в эпических битвах, и посмотрите, сможете ли вы первым сбить противника с крыши. W — прыжок Е – Стрелять Я прыгаю О - Стрелять Rooftop Snipers 2 создана компанией New Eich Games, создателями оригинальных игр Rooftop Snipers, Getaway Shootout, Tube Jumpers и Ping Pong Chaos. Они базируются в США.

Веб-сайт: poki.com

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