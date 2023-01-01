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Kart Wars

Kart Wars

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Садитесь в карт и отправляйтесь спасать базу своей команды в этой гоночной игре-боевике IO! Находитесь ли вы в лесу или в оазисе, гоняйте на своем карте и стреляйте во врагов, чтобы не сбиться с курса. На этой веселой многопользовательской арене побеждает команда, которая украдет больше флагов или сбьет больше врагов. Управление W/A/S/D – Управление мышью – Нажмите, чтобы выстрелить Пробел – Прыжок Shift – Турбо

Веб-сайт: poki.com

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