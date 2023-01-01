WebCatalog
SocCar

SocCar

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SocCar в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

SocCar — это захватывающая многопользовательская игра в жанре футбола и автогонок с возможностью ввода-вывода, в которой вы будете играть против других игроков, чтобы узнать, какая команда лучше! Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядел футбол, если бы в него играли машины? Что ж, SocCar отвечает на этот вопрос, одновременно доставляя удовольствие от гонок и футбола, а также добавляя защитную тактику расстрела врагов! Присоединяйтесь к комнате или начните собственный матч с друзьями, чтобы испытать действие SocCar на Poki. Элементы управления: WASD — ехать Мышь - Цель Левая кнопка мыши – Стрелять. Правая кнопка мыши – перекат. Пробел — прыжок Сдвиг — Турбо О создателе: SocCar создан Martian Games. Они также являются создателями Kart Wars и Westoon.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SocCar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Archer Master 3D: Castle Defense

Archer Master 3D: Castle Defense

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

War of Caribbean Pirates

War of Caribbean Pirates

poki.com

KiX Dream Soccer

KiX Dream Soccer

poki.com

Space Bubbles

Space Bubbles

poki.com

Panda Simulator 3D

Panda Simulator 3D

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности