SocCar — это захватывающая многопользовательская игра в жанре футбола и автогонок с возможностью ввода-вывода, в которой вы будете играть против других игроков, чтобы узнать, какая команда лучше! Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядел футбол, если бы в него играли машины? Что ж, SocCar отвечает на этот вопрос, одновременно доставляя удовольствие от гонок и футбола, а также добавляя защитную тактику расстрела врагов! Присоединяйтесь к комнате или начните собственный матч с друзьями, чтобы испытать действие SocCar на Poki. Элементы управления: WASD — ехать Мышь - Цель Левая кнопка мыши – Стрелять. Правая кнопка мыши – перекат. Пробел — прыжок Сдвиг — Турбо О создателе: SocCar создан Martian Games. Они также являются создателями Kart Wars и Westoon.

Веб-сайт: poki.com

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