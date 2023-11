Shoot'n'Shout Turbo — это платформер в жанре экшн, в котором вы испытаете свою цель, отстреливая монстров. Странные инопланетные существа вторглись на Землю, и вы единственный герой, который может их остановить! Возьмите в руки пистолет и базуку, чтобы уничтожить всех врагов и спасти мир в этой игре-стрелялке, основанной на физике. Тщательно цельтесь и стреляйте во всех зверей, но будьте осторожны, чтобы не промахнуться и не потратить зря пули — иначе мы все обречены! Удерживайте мышь или нажмите и удерживайте, чтобы начать прицеливаться. Релиз для стрельбы. Shoot'n'Shout Turbo создан FM Studio. У них есть и другие замечательные игры ужасов на Poki, такие как Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Похороненные вещи, Сувенир Забытого холма: Любовь за гранью, Сувенир Забытого холма: Детская площадка, Забытый холм: Падение, Забытый холм: Кукольник и Забытый холм: Хирургия. Не забудьте также сыграть в Pixel Volley! Вы можете играть в Shoot'n'Shout Turbo бесплатно на Poki. В Shoot'n'Shout Turbo можно играть на компьютере, телефоне и планшете.

Веб-сайт: poki.com

