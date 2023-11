Forgotten Hill: The Wardrobe 3 — это страшное продолжение игр The Wardrobe и The Wardrobe 2, разработанное FM Studio. Как раз к Хэллоуину история превращается в еще одно захватывающее и эмоциональное приключение. Получив в наследство красивый гардероб, наша главная героиня и ее семья обосновались в своем доме счастливые и полные надежд. Однако трагический случай, произошедший возле гардероба, оставляет нашего героя в отчаянии и одиночестве. Наша задача — исследовать загадочные комнаты дома, в котором находится этот шкаф, и решать головоломки, чтобы воссоединиться с потерянным любимым человеком. В игре есть буклеты и инструкции о том, как общаться с мертвыми, поэтому обязательно выполните все эти задания, чтобы завершить ритуал. Готовы ли вы к очередному приключению на Хэллоуин, от которого у вас по спине пробежит дрожь? Нажимайте на интересующие вас предметы, чтобы подобрать их и сохранить в своем инвентаре. Оттуда вы можете нажать на них и использовать их на других предметах или дверях в игре. Застрявший? Попробуйте? значок, чтобы узнать, сможете ли вы получить подсказку! Забытый холм: Гардероб 3 создан FM Studio. У них есть и другие замечательные игры ужасов на Poki, такие как Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento. : Love Beyond, Сувенир Забытого холма: Детская площадка, Забытый холм: Падение, Забытый холм: Кукловод и Забытый холм: Хирургия. Не забудьте также сыграть в Pixel Volley!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Forgotten Hill: The Wardrobe 3, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.