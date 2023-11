Rise of Pico — это страшная игра в жанре «укажи и щелкни», разработанная FM Studio. Готовы ли вы к новейшим приключениям из вселенной Забытого холма? В этом приключении вам предстоит странная задача — найти существо, сбежавшее из лаборатории. Верните Пико в клетку любой ценой! Исследуйте просторный дом и решайте различные головоломки, чтобы помочь поймать существо. Нажмите на знак вопроса, чтобы получить подсказку, если вы застряли. Приготовьтесь к приключению, от которого у вас по спине пробежит дрожь! Нажимайте на интересующие вас предметы, чтобы подобрать их и сохранить в своем инвентаре. Оттуда вы можете щелкнуть по ним и использовать их на других предметах или дверях в игре. Rise of Pico создан FM Studio. У них есть и другие замечательные игры ужасов на Poki, такие как Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Холм: Падение, Забытый холм: Кукольник и Забытый холм: Хирургия. Не забудьте также сыграть в Pixel Volley!

Веб-сайт: poki.com

