Forgotten Hill Disillusion: The Library — новая глава в серии Forgotten Hill. Через год после побега с Забытого холма вы попадаете в музей и библиотеку, чтобы узнать больше обо всех страшных вещах, с которыми вы столкнулись до сих пор, и восстановить здравомыслие. Решите все головоломки, чтобы узнать больше об истории Забытого холма. Как играть: Нажимайте на интересующие предметы, чтобы подобрать их и сохранить в своем инвентаре. Оттуда вы можете щелкнуть по ним и использовать их на других предметах или дверях в игре. Разочарование в Забытом холме: Библиотека создана FM Studio. У них есть и другие замечательные игры ужасов на Poki, такие как Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer и Forgotten Hill: Surgery. . Не забудьте также сыграть в Pixel VolleyPixel Volley!

Веб-сайт: poki.com

