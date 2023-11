Grandma's Delicious Cakes

«Вкусные торты бабушки» — это страшная игра в жанре «point and click», разработанная FM Studio. Это совершенно новая захватывающая глава в серии «Забытый холм». На этот раз история повествует о пожилой женщине, которая печет вкусные пирожные. Что может пойти не так? Используйте свои навыки, чтобы решить каждую головоломку. Застрял? Используйте функцию подсказки, чтобы продвигаться дальше по истории. Сможете ли вы решить головоломки в «Вкусных бабушкиных пирожных»? Как играть: Нажимайте на интересующие предметы, чтобы подобрать их и сохранить в своем инвентаре. Оттуда вы можете нажать на них и использовать их на других предметах или дверях в игре. О создателе: «Вкусные бабушкины торты» созданы FM Studio. На Poki есть и другие игры: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods. и Разочарование Забытого холма: Библиотека.

Веб-сайт: poki.com

