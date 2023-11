Smash Car Idle — это игра в режиме ожидания, созданная FM Studio. В этой игре вам и вашим друзьям даются деньги на то, чтобы разбивать машины. Прыгайте на машину на экране и разбивайте ее так сильно и быстро, как только можете. Продолжайте улучшать свою мощность и скорость на заработанные деньги, и вскоре вы откроете новые машины, друзей и даже новые миры! Попробуйте Smash Car Idle, где ни одна секунда не скучна. Продолжайте нажимать (или нажимать), чтобы разбить машину и заработать деньги. Smash Car Idle создан FM Studio. Играйте в другие их игры на Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods и Разочарование Забытого холма: Библиотека.

Веб-сайт: poki.com

