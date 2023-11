Smash Car Idle 2 — это игра в жанре управления в режиме ожидания, созданная FM Studio. Продолжайте разбивать машины вместе с друзьями в продолжении потрясающей игры Smash Car Idle! Прыгайте на машину на экране и разбивайте ее так сильно и быстро, как только можете. Вам за это заплатят! Тратьте деньги на улучшение своей мощности и скорости, и вскоре вы откроете новые машины, друзей и даже новые миры! Разбивайте и зарабатывайте деньги! Продолжайте нажимать или нажимать, чтобы разбить машину и заработать деньги. Smash Car Idle 2 создана FM Studio. У них есть и другие замечательные игры ужасов на Poki, такие как Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill : Кукловод и Забытый холм: Хирургия. Не забудьте также сыграть в Pixel Volley!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smash Car Idle 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.