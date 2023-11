Portrait of an Obsession — это игра-головоломка в жанре «укажи и щелкни» на тему ужасов, разработанная FM Studio. Это новейший спин-офф популярного сериала «Забытый холм». На этот раз история повествует о неком человеке, который одержим потенциально проклятым портретом и пытается заполучить его. Вы сможете помочь главному герою взломать коды и решить проблемы, чтобы найти портрет. Используйте свою логику, а также функцию подсказок, чтобы помочь вам, когда головоломки станут сложными. Приготовьтесь к идеальному балансу между ужасом и лагерем! Как играть: Нажимайте на интересующие предметы, чтобы подобрать их и сохранить в своем инвентаре. Оттуда вы можете нажать на них и использовать их на других предметах или дверях в игре. О создателе: «Портрет одержимости» создан FM Studio. На Poki есть и другие игры: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery и Little Cabin in the Woods. .

