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Grand Mini Slam

Grand Mini Slam

poki.com

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Grand Mini Slam – уникальная спортивная игра, в которой вам необходимо подбирать и перебрасывать каждый мяч на сторону соперника. В этом динамичном испытании вам нужно быстро набраться сил, чтобы быстро схватить летящий мяч и бросить его. Если ваша сторона совершенно пуста, а сторона противника полна шаров, вы выигрываете раунд. Обязательно нажимайте на бонусы, которые время от времени появляются, чтобы повернуть игру в свою пользу. Не забудьте зайти в раздевалку, чтобы обновить своего персонажа и разблокировать новые скины! Движение — стрелки A/D или стрелки влево/вправо Тире — двойное нажатие стрелок A/D или стрелки влево/вправо. Поднять и бросить мяч — пробел, S или вниз. стрелкаБольшой мини-шлем создан FM Studio. У них есть много легендарных игр на Poki, таких как Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Детская площадка, Забытый холм: Падение, Забытый холм: Кукольник и Забытый холм: Хирургия. Не забудьте также поиграть в Pixel Volley, Smash Car Idle и Smash Car Idle 2!

Веб-сайт: poki.com

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