The Left Behind: A Forgotten Hill Tale — это игра ужасов с элементами point-and-click, продуманными головоломками и уникальной историей. Сможете ли вы помочь древней душе обрести свободу? В новейшей части вселенной «Забытый холм» для вас открыто новое крыло таинственного музея и новая пугающая история! Изучите свое окружение в каждой комнате. Читайте старые заметки, обращайте внимание на детали и собирайте кусочки головоломки, которые можно использовать для решения хитроумного изобретения в одной из комнат музея. Если вы заблудились, просто используйте значок вопросительного знака в нужной комнате, чтобы попросить подсказку. Так что вперед и начните раскрывать темные тайны некоторых интересных персонажей. Эта игра может держать вас в напряжении, но после ее завершения ваше сердце будет легким, как перышко. Нажимайте на интересующие вас предметы, чтобы подобрать их и сохранить в своем инвентаре. Оттуда вы можете щелкнуть по ним и использовать их на других предметах или дверях в игре. The Left Behind — A Forgotten Hill Tale создана FM Studio. У них есть много легендарных игр на Poki, таких как Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Детская площадка, Забытый холм: Падение, Забытый холм: Кукольник и Забытый холм: Хирургия. Не забудьте также поиграть в Pixel Volley, Smash Car Idle и Smash Car Idle 2! Вы можете бесплатно сыграть в The Left Behind — A Forgotten Hill Tale на Poki. В The Left Behind — A Forgotten Hill Tale можно играть только на вашем компьютер на данный момент.

