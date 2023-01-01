Blumgi Soccer is an soccer game that challenges your aiming and shooting skills across various worlds! The task is simple - shoot the soccer ball into the goal! Hold down the action button, adjust your angle to aim at the goal, and release the button to unleash your shot! But beware, different types of obstacles stand in your way to stop you from scoring! So pay attention to the obstacles and the number of balls remaining for you to shoot. Can you conquer each world with your flawless shooting precision?

Веб-сайт: poki.com

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