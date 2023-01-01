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Panda: Bubble Shooter

Panda: Bubble Shooter

poki.com

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Panda: Bubble Shooter — это игра-головоломка со стрельбой по пузырям, созданная LAK Games. В этой игре вы являетесь отцом множества маленьких панд и должны спасти их, очистив все уровни, наполненные разноцветными пузырьками. Используйте свои навыки прицеливания, чтобы лопать соответствующие пузыри, и используйте различные типы бонусов, которые помогут вам на этом пути. Зарабатывайте монеты, бонусы, сундуки с сокровищами и ежедневные награды и даже играйте в мини-игру «Колесо фортуны», чтобы сделать свое приключение более интересным. Золотое правило родительства — не позволять детям оставаться внутри пузыря, так что лопните его! Удерживайте нажатой левую кнопку мыши или палец, чтобы прицелиться, и отпустите, чтобы выстрелить. Составляйте ряды из трех или более пузырей одного цвета, чтобы лопнуть их. Используйте усиление «Длинная стрела», чтобы расчистить самые трудные места. Panda: Bubble Shooter создана компанией LAK Games. Играйте в другие их игры на Poki: Like a King и Bubble Shooter.

Веб-сайт: poki.com

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