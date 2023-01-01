Bubble Trouble — аркадный шутер по пузырям, созданный Крешимиром Цвитановичем. В этой игре ваша цель — вместе с дьяволом стрелять пузырями! Используйте пистолет с шипами, чтобы лопнуть все пузыри, от самых больших до самых маленьких. Каждый раз, когда вы лопаете пузырь, он уменьшается в размерах, но при этом увеличивается в размерах. Соревнуйтесь со временем, соберите все ловушки и бонусы, которые помогут вам стать лучшим в этой игре. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать лучшим стрелком по пузырям? Как играть: Нажмите пробел, чтобы использовать пистолет с шипами. О создателе: Bubble Trouble был создан Крешимиром Цвитановичем. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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