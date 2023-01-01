Bubble Trouble 3 — это аркадная игра-стрелялка по пузырям, также известная как Bubble Struggle. Ваша цель — взорвать все шарики на экране своим верным гарпуном. Встаньте прямо под пузырем, чтобы выстрелить гарпуном вверх, и наблюдайте, как пузырь размножается. Теперь лопайте вновь появившиеся пузыри, которые снова будут размножаться, пока не станут достаточно маленькими, чтобы их можно было полностью уничтожить. Будьте внимательны и старайтесь уклоняться от пузырей любой ценой, так как вы проиграете раунд, если пузырь коснется вас. В третьей части есть режим для двух игроков, так что теперь вы можете наслаждаться этим опытом со своими друзьями. Эта классическая флеш-игра наверняка вызовет ностальгию. Bubble Trouble 3 была создана Крешимиром Цвитановичем, разработчиком игр из Хорватии. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2. Вы можете играть в Bubble Trouble 3 бесплатно на Poki. В Bubble Trouble 3 можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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