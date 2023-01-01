Bubble Trouble 2 — аркадный шутер по пузырям, созданный Крешимиром Цвитановичем. Помогите нашему герою в плаще еще раз лопнуть множество разноцветных пузырей! Встаньте прямо под пузырем, чтобы выстрелить гарпуном вверх, и наблюдайте, как пузырь размножается. Теперь лопайте вновь появившиеся пузыри, которые снова будут размножаться, пока не станут достаточно маленькими, чтобы их можно было полностью уничтожить. Будьте внимательны и старайтесь уклоняться от пузырей любой ценой, так как вы проиграете раунд, если пузырь коснется вас. Эта захватывающая и легендарная флеш-игра снова возвращается на Poki! Сможете ли вы лопнуть все пузыри, пока их не останется? Нажмите пробел, чтобы использовать пистолет с шипами. Bubble Trouble 2 был создан Крешимиром Цвитановичем, разработчиком игр из Хорватии. Сыграйте в другую легендарную игру Poki: Bubble Trouble.

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