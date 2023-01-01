Bubble Shooter Heroes — это настольная игра и шутер по пузырям в одном! Бросьте кости и доберитесь до разных мест, отмеченных на доске. Здесь вы можете поиграть в стрелялку по пузырям, открыть сундук и многое другое. Спасите всех животных и переходите к следующему. Но обратите внимание: если вы пропустите один пункт назначения, обязательно продолжайте движение, пока не достигнете его снова. Как только вы спасете всех животных, вы получите ключ, позволяющий продолжить путь к следующей карте. Спасать предстоит не только животных, но и драконов! В начале вы можете выбрать персонажа, и по пути можно собрать множество достижений! Сможете ли вы спасти всех животных и пройти игру Bubble Shooter Heroes? Bubble Shooter Heroes была создана Rabbit Mountain. Они известны благодаря Aqua Thrills и Roller Coaster Builder 2. В обе игры можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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