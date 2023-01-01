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Roller Coaster Builder 2

Roller Coaster Builder 2

poki.com

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Roller Coaster Builder 2 — это игра, в которой вы строите собственные американские горки и делитесь ими с другими! Roller Coaster Builder 2 была создана Rabbit Mountain и является второй частью серии Roller Coaster Builder. Создайте самые крутые американские горки и поделитесь ими со всем миром! Создавайте петли, штопоры или создайте свой собственный трек. Постройте свои американские горки между горами, панорамой большого города или между египетскими пирамидами! Добавьте дикую жизнь, разрушаемую среду, динозавров и многое другое, чтобы завершить свой уровень и выложить его в сеть. И не забудьте, конечно, покататься на нем! Управление: Мышь — щелкните, чтобы создать. Об авторе: Roller Coaster Builder 2 создана компанией Rabbit Mountain, базирующейся в Болгарии. Они специализируются на виртуальной реальности, включая такие игры, как Jurassic VR и VR Abyss: Sharks Sea Worlds.

Веб-сайт: poki.com

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