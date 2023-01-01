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Aqua Thrills

Aqua Thrills

poki.com

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Aqua Thrills: Water Slide Park (также известная как aquathrills.io) — захватывающая игра о гонках в трубах, созданная Rabbit Mountain. Скатывайтесь вниз по извилистым водным горкам, чтобы спуститься на дно первым! Сражайтесь с другими гонщиками, чтобы пробиться вперед. Открывайте новые парки и горки по ходу дела! Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать лучшим гонщиком в парке? Испытайте скольжение в Aqua Thrills: Water Slide Park! Элементы управления: Стрелки влево/вправо — движение влево/вправо. Космос - Разбивайте противников О создателе: Aqua Thrills: Water Slide Park создан компанией Rabbit Mountain из Болгарии.

Веб-сайт: poki.com

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