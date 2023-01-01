Fun Water Sorting — это игра-головоломка, в которой ваша цель — сортировать жидкости по цвету, правильно их смешивая. Начните с перемещения жидкостей в нужные пробирки, пока в каждой пробирке не останется только один цвет. Думайте логически и найдите свой способ сортировки разноцветной воды. Если вы застряли или допустили ошибку, вы всегда можете получить подсказку или отменить последнее движение! Поделитесь забавной сортировкой воды со своими друзьями и узнайте, кто сможет закончить игру быстрее всех! Нажмите на пузырь, чтобы выбрать его, затем нажмите на трубку, чтобы бросить выбранный шар. Выбрать/переместить пузырь — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Создана забавная сортировка водой. от студии VNStart. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Fun Water Sorting бесплатно на Poki. В Fun Water Sorting можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fun Water Sorting, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.