WebCatalog
Water Color Sort

Water Color Sort

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Water Color Sort в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Water Color Sort — это игра-головоломка, в которой ваша цель — сортировать жидкости по цвету, правильно их смешивая. Начните с перемещения жидкостей в нужные пробирки, пока в каждой пробирке не останется только один цвет. Думайте логически и найдите свой способ сортировки разноцветной воды. Если вы застряли или допустили ошибку, вы всегда можете получить подсказку или отменить последнее движение! Поделитесь «Сортировкой цвета воды» со своими друзьями и узнайте, кто сможет закончить игру быстрее всех! Нажмите на пузырь, чтобы выбрать его, затем нажмите на трубку, чтобы бросить выбранный шар. Выбрать/переместить пузырь — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши Сортировка цвета воды создана. от студии VNStart. Играйте в другие их игры на Poki: Emoji Sort Master и Fun Water Sorting. Вы можете играть в Water Color Sort бесплатно на Poki. В Water Color Sort можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Water Color Sort, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Fun Water Sorting

Fun Water Sorting

poki.com

Emoji Sort Master

Emoji Sort Master

poki.com

Bubble Sorting

Bubble Sorting

poki.com

Water Sort Puzzle - Sort Color

Water Sort Puzzle - Sort Color

now.gg

Get Color - Water Sort Puzzle

Get Color - Water Sort Puzzle

now.gg

Color Water Sort Puzzle Games

Color Water Sort Puzzle Games

now.gg

Color Water Sort Woody Puzzle

Color Water Sort Woody Puzzle

now.gg

Soda Sort: Water Color Puzzle

Soda Sort: Water Color Puzzle

now.gg

Water Sort - Color Puzzle Game

Water Sort - Color Puzzle Game

now.gg

Cake Sort - Color Puzzle Game

Cake Sort - Color Puzzle Game

now.gg

Bubble Sort Color Puzzle

Bubble Sort Color Puzzle

now.gg

Ball Sort: Color Sort Puzzle

Ball Sort: Color Sort Puzzle

now.gg

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности