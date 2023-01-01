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Amazing Bubble Breaker

Amazing Bubble Breaker

poki.com

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Amazing Bubble Breaker — это игра на совпадения, в которой вам нужно убирать пузыри с экрана, располагая рядом друг с другом три или более пузырей одного цвета. Есть три режима игры: легкий, средний и сложный, если вы хотите проверить свои навыки. Выбирайте одну из различных красочных тем с пузырьками для игрового экрана и наслаждайтесь двумя великолепными фонами и великолепной анимацией. Если вы хотите получить представление о своем стиле игры, в игре есть статистика. Если вы застряли, вы всегда можете использовать подсказки и бонусы! Не забудьте поделиться с друзьями «Удивительным разрушителем пузырей», чтобы вы могли сравнить свои результаты! Нажмите, чтобы выстрелить пузырем. Если вам удастся собрать три или более пузырей одного цвета, вы сможете лопнуть их все. Amazing Bubble Breaker создан Amazing Hedgehog. Играйте в другие казуальные игры Poki: Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect и Amazing Dominoes. Вы можете играть в Amazing Bubble Breaker бесплатно на Poki. В Amazing Bubble Breaker можно играть на компьютере и мобильных устройствах. например, телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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